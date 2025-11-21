Alejandro Fernández (PP) acusa a PSC, Junts, ERC y Comuns de querer olvidar el caso de la Dgaia

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado este viernes a PSC, Junts, ERC y los Comuns de querer olvidar el "escándalo de la Dgaia", actual Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (Dgppia).

"Pretenden meter en el cajón del olvido el inmoral y repugnante escándalo de la Dgaia. No lo permitiremos, y exigiremos responsabilidades hasta que se congele el infierno, si es necesario", ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Fernández ha hecho referencia una intervención en 'X' de su compañera Lorena Roldán en el Parlament, donde acusó a dichos partidos de querer tapar en la comisión de investigación la "corrupción y fraude" de 167 millones de euros en supuestas ayudas sociales de la Generalitat.