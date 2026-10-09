Alejandro Fernández (PP) afirma que "el evidente falso independentismo de Rufián le retrata"

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante un pleno del Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado que "el evidente falso independentismo de (Gabriel) Rufián le retrata a él" y al propio movimiento independentista.

Lo ha dicho en una publicación en 'X' recogida por Europa Press este viernes, en la que ha sostenido que "es muy feo hacer política fingiendo ser quien no eres".

"Durante años ficharon sin filtro para aparentar ser más de los que realmente son, y a ese suicidio le llamaron ensanchar la base. Pero se ve que no escarmientan, porque viendo algunos fichajes, van a salir 'Rufianes de derechas' por las esquinas", ha zanjado.