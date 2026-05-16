Alejandro Fernández (PP) cree que la política de vivienda de izquierdas "condena" a barrios obreros

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, en un acto del partido en Cornellà de Llobregat (Barcelona) - EUROPA PRESS

Critica que pretenden crear una "red clientelar perfectamente subvencionada"

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado que la política de vivienda de la izquierda fomenta la ocupación ilegal y "condena" a aquellos que viven en barrios obreros a vivir situaciones que califica de degradantes y que afectan a la dignidad y al respeto a la propiedad privada.

Así se ha expresado este sábado en la presentación de la Junta Local del PP de Cornellà de Llobregat (Barcelona), en la que también han participado el presidente de la formación en el municipio, Manuel Casado, y el secretario general del PP de Barcelona y alcalde de Pontons (Barcelona), Josep Tutusaus.

Fernández ha asegurado que aquellos que ocupan viviendas de forma ilegal no lo hacen en "mansiones de la Costa Dorada" sino en pisos de barrios obreros, donde, dice, generan problemas de convivencia.

También se ha referido a la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno que "fomenta la llegada de lo peor de cada casa" y, añade, genera inseguridad y problemas de convivencia en ciudades como Cornellà, aunque ha matizado que su partido cree en los derechos de los inmigrantes siempre que respeten el ordenamiento jurídico.

SITUACIÓN MUNICIPAL

En relación al Ayuntamiento de Cornellà, ha lamentado que haya sido gobernado durante 47 años consecutivos por formaciones de izquierdas y ha asegurado que esto se da en diversos municipios del área metropolitana de Barcelona porque estas fuerzas son capaces de "comprar voluntades".

Así, ha criticado que el objetivo de la izquierda es "crear una red clientelar perfectamente subvencionada".

"Aunque la ciudad se vaya destruyendo poco a poco cuando tocan el silbato como medio viven del ayuntamiento y acaban estirando la mano se convierten en agentes electorales del socialismo", ha asegurado.

En este sentido, ha remarcado que ciudades como Cornellà fueron sitios en los que gente que venía de otros lugares de España construyeron proyectos de vida "y eso hoy está en tela de juicio. Y se lo ha cargado la izquierda", por lo que ha defendido que la alternativa la representa el PP, y que se ha mostrado exitosa en municipios como Badalona (Barcelona).

MANUEL CASADO

Por su parte, Casado ha defendido que la prosperidad de una ciudad "solo se consigue con seguridad", una situación que, ha sostenido, es precaria en Cornellà y en el conjunto de Catalunya.

En referencia a la inmigración ha reivindicado que "no es un problema", pero que debe ser regulada, y ha criticado que algunas fuerzas favorezcan la entrada de migrantes sin la posibilidad de regularizarse.