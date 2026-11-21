Alejandro Fernández, durante un acto de campaña - LORENA SOPENA / Europa Press

TARRAGONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha defendido que "Catalunya necesita un nuevo gran acuerdo industria-turismo" inspirado en el modelo que comportó el progreso de la provincia de Tarragona, ha dicho.

"Durante décadas, la izquierda se dedicó a decir que turismo e industria eran absolutamente incompatibles. La historia demostró que es lo contrario", ha declarado a los periodistas en Salou (Tarragona) este sábado.

Ha señalado que Tarragona "fue la prueba de que se podía tener un turismo absolutamente líder y, a la vez, una de las industrias más relevantes de Europa", y ha asegurado el compromiso de su partido con la renovación de ese acuerdo entre ambos sectores económicos.

'CARA A CARA' DE SÁNCHEZ Y FEIJÓO

Sobre el debate entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que Sánchez fue "incapaz de dar ni la más mínima respuesta, no solo a las acusaciones de corrupción que tiene, sino ni una sola idea de proyecto".

"Ante él encontramos a un Alberto Núñez Feijóo que, no solo puso encima de la mesa la corrupción flagrante del PSOE, sino que tuvo ideas, proyectos y demostró que tiene España en la cabeza", ha añadido.