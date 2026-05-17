Alejandro Fernández (PP) felicita a Juanma Moreno por su "victoria incontestable"

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BARCELONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha felicitado al presidente andaluz en funciones y candidato popular a la reelección, Juanma Moreno, por "una victoria incontestable, que permitirá que Andalucía siga avanzando y creciendo como nunca".

"Un abrazo enorme, amigos!!!", ha añadido este domingo por la noche en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Con el 98,3% escrutado, el PP ha vuelto a ganar las elecciones autonómicas aunque se queda a 2 escaños de la mayoría absoluta (55) al perder 5 parlamentarios.

