Alejandro Fernández (PP) llama a "construir desde Catalunya el cambio político en España"

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha llamado a su partido a "construir desde Catalunya el cambio político en España" en un momento en el que, dice, se están viviendo los últimos estertores del mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así se ha expresado en su intervención durante la clausura de la reunión de la Junta Directiva del PP de Catalunya en Barcelona, en la que también ha participado el secretario general del partido, Miguel Tellado, donde ha reivindicado la convocatoria del congreso del PP de Catalunya el día 27 de junio como momento para articular de manera "clara, rotunda e indiscutible una alternativa política al nacionalismo y a la izquierda en Catalunya".

Fernández ha lamentado que se está produciendo un "desmantelamiento del Estado" en Catalunya y ha remarcado que el autogobierno solo es posible desde la lealtad y la confianza.