Alejandro Fernández (PP) ve en León XIV "humanismo cristiano en su máxima expresión"

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, en el Parlament - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado que las palabras del papa León XIV son una muestra del "humanismo cristiano en su máxima expresión".

Así se ha expresado en un apunte en 'X' este lunes recogido por Europa Press en el que ha reivindicado la figura del Pontífice durante su visita a España: "En las palabras del Papa no hay afectación ni cursilería, esa perversidad tan común en nuestra época. Lo que hay es una sabiduría profunda, esperanza y verdad", ha apuntado.

"Con muchas ganas de escucharle en Barcelona", ha añadido Fernández, antes de que este martes León XIV llegue a Catalunya.