Alejandro Fernández rechaza que se culpe al "gobierno del PP de hace 8 años" del estado de Rodalies

Archivo - El portavoz del Partido Popular, Alejandro Fernández, en la sesión de control a su gobierno en el Parlament de Catalunya el viernes 5 de diciembre de 2026 en Barcelona (Cataluña, España). - Kike Rincón/Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha rechazado que se pueda achacar el estado actual de la red de Rodalies al nivel de inversión del Gobierno cuando gobernaba Mariano Rajoy: "No se puede dar por sentado que la culpa de todo la tiene el gobierno del PP de hace 8 años", ha dicho en una entrevista este martes en 'Rac1' recogida por Europa Press.

Ha sostenido que el responsable de las inversiones es desde hace años el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus socios --en referencia a Junts y a ERC--, aunque ha apuntado que "los niveles de ejecución en época de Rajoy no fueron satisfactorios", algo que cree que ya tuvo su impacto en las urnas, según él.

El líder popular cree que el principal problema es la falta de ejecución de las inversiones presupuestadas, ha detallado que la ejecución global de los Presupuestos Generales del Estado en Catalunya ha sido del 24% en los últimos años, pero ha advertido de que los Presupuestos de la Generalitat también han tenido una ejecución baja, del 20%: "Pasa en España y pasa en Catalunya".

"Lo que hay que hacer es analizar por qué en Catalunya, no sólo por el Gobierno de España, también por el gobierno autonómico, existe una cierta tradición de no ejecutar a los presupuestos. Y cambiarlo, corregirlo, y es el propósito de enmienda que debe hacer todo el mundo, incluso el PP, eso no lo niego", ha añadido.

DIMISIÓN DE PUENTE Y PANEQUE

Fernández ha insistido en pedir de dimisión de la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, y ha argumentado que ha cometido el mismo error, a su juicio, que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "hacer discursos triunfalistas sobre la calidad de las infraestructuras ferroviarias en Catalunya, que nada tenían que ver con la realidad".

"Ha tenido que morir gente, para que de repente resulte que toda la infraestructura está hecha, con perdón, una mierda. Esto es que has engañado a la ciudadanía", ha dicho, y ha extendido en el caso de Puente la crítica al hecho que, texto, se dedica a insular a la gente en Twitter.

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Sobre el acuerdo para regularizar unos 500.000 inmigrantes en situación irregular en España, ha dicho que se oponen a la propuesta porque se debe ser algo quirúrgico: "No puede ser que se hagan regularizaciones masivas con un informe médico, porque estas personas muchas no tienen trabajo ni tienen posibilidades de conseguirlo pronto".

Según él, se toma esta medida para satisfacer a Podemos y para hacerle un favor a Vox en su discurso: "Luego no nos extrañamos que la extrema derecha suba. Y después todo el mundo llorando".

CATALÁN EN EUROPA

Sobre el uso del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la Unión Europea, Fernández ha negado que desde el PP catalán se haya implicado en que los líderes de los países de la Unión se opusieran a la medida: "Es una decisión de los estados miembros".

Preguntado por si él quiere que el catalán sea lengua oficial de la UE, ha respondido que quiere que cada estado tenga solo una lengua representada en Europa, opinión que, ha afirmado, comparten países como Francia o Alemania.

"Si se consiguiera, pues enhorabuena, no tengo nada que decir. Cada uno tiene todo el derecho del mundo a defender sus ideas y principios. Y si lo consiguen, pues enhorabuena. Pero debo decir que nosotros boicoteamos, esto es mentira. Yo nunca de la vida llamaría a nadie para decir algo que, además, no está dentro de mi ámbito de competencia", ha puntualizado.