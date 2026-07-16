Alerta por riesgo químico por un incendio en una empresa de Manresa (Barcelona) de productos químicos

Archivo - Protecció Civil activa el plan Plaseqcat en fase de alerta - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha puesto en alerta el plan Plaseqcat, de emergencia exterior del sector químico de Catalunya, por un incendio en una empresa de Manresa (Barcelona) dedicada a la fabricación de productos químicos.

Ha quemado un palet en el exterior de las instalaciones, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Preventivamente se ha pedido el confinamiento de los vecinos más cercanos (en un radio de 50 metros) y también del Centro de Atención Primaria (CAP) Les Basses de la ciudad.