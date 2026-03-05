Alfred Garcia gana el Disc Català de l'Any de Ràdio 4 por 'T'estimo es te quiero'

Archivo - El cantante Alfred García posa para Europa Press, a 9 de junio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantante Alfred Garcia ha ganado el premio Disc Catala de l'Any 2025, que otorga Ràdio 4-RNE Catalunya, por su trabajo 'T'estimo es te quiero'.

El álbum, el primero íntegramente en catalán del artista, destaca "por la excelencia melódica" y su desnudez, informa RTVE Catalunya en un comunicado de este jueves.

La decisión final ha sido fruto de una votación popular, avalada "por el criterio de un jurado formado por voces de Ràdio 4 y otros conocedores del sector".

Alfred Garcia competía por el galardón con 31 FAM ('R31'), Alosa ('El primer cant del matí'), Julieta ('23'), Mama Dousha ('La Criolla'), Mazoni ('Banderes per daltònics'), Mushka ('Nova bossa'), Sexenni ('Joc de nens'), Sidonie ('Catalan Graffiti') y Triquell ('Paco Deluxe').

Los premios se entregarán en una gala en la Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona el próximo 18 de marzo.