Aliança Catalana presenta 8 nuevos candidatos para las municipales de 2027 y suma más de 50

Imagen de la convención municipalista de Aliança Catalana - ALIANÇA CATALANA

Se anula la multa de 10.001 euros del Govern a Orriols por unas declaraciones de 2022 GIRONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aliança Catalana (AC) ha celebrado este sábado en el Teatre Comtal de Ripoll (Girona) la segunda convención municipalista de la formación, en la que se han presentado 8 nuevos candidatos para las elecciones municipales de 2027, por lo que suman 51 candidatos.

Según ha informado el partido en un comunicado, durante la convención se han abordado cuestiones relacionadas con la preparación de los plenos municipales y la acción de los futuros concejales, así como la preparación estratégica y oratoria de los candidatos.

El partido ha presentado a Àlex Fernández como candidato en Sant Feliu de Guíxols (Girona); Aleix Boix en Roses (Girona); Josep Juanola en Biosca (Lleida); Ester Hosta en Navàs (Barcelona); Josep Valls en Rajadell (Barcelona); Miquel Santiago en Tiana (Barcelona); Jaume Valls en Vilassar de Mar (Barcelona) y Xavier Merlos en Alella (Barcelona).

En su intervención, la líder del partido y alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha dirigido un mensaje a los candidatos sobre la "necesidad de afrontar con determinación las críticas, los insultos y las situaciones de confrontación" durante el proceso electoral.

ANULACIÓN DE LA SANCIÓN DE 10.001 EUROS A ORRIOLS

Durante la jornada, el partido ha dado a conocer que un juzgado ha anulado la sanción de 10.001 euros impuesta a Orriols por el Govern en 2024 por unas declaraciones discriminatorias en una entrevista concedida a 8TV en 2022.

Según AC, la resolución judicial estima el recurso presentado por Orriols y deja sin efecto la sanción puesto que el juzgado considera que "no se ha acreditado la discriminación".

Jordi Coma, miembro de la secretaría jurídica del partido y abogado del caso, ha celebrado la resolución de este caso.