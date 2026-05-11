Almirall aumenta sus ventas un 2,2% en el primer trimestre hasta los 291 millones

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BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Almirall, S.A. (ALM), compañía biofarmacéutica global especializada en dermatología médica, registró durante el primer trimestre de 2026 un aumento de las ventas netas totales del 2,2% interanual, hasta 291 millones de euros, "impulsadas principalmente por los biológicos y por la contribución creciente del conjunto de la cartera dermatológica".

La compañía "continúa avanzando en su trayectoria de crecimiento conforme a las previsiones y alineada con su estrategia a largo plazo, impulsada por un crecimiento interanual del 19,3% de su área de dermatología en Europa, hasta 166,3 millones", informa este lunes en un comunicado.

El Ebitda se ha situado en 67,5 millones, equivalente a un margen del 23,2% sobre ventas netas, lo que representa una mejora frente al ejercicio 2025 (21%) y en línea con las previsiones anuales; la comparación interanual incluye una desinversión/out-licensing realizada en el primer trimestre de 2025.

Lebrikizumab, indicado para el tratamiento sistémico de la dermatitis atópica moderada a grave, "ha continuado mostrando un sólido crecimiento", con unas ventas netas totales de 41,9 millones, lo que supone más del doble interanual.

"Esto se debe a su sólida evolución en los países de lanzamiento más recientes, reflejando una demanda de pacientes y un acceso progresivamente mayor al tratamiento", informa la empresa.

Tildrakizumab, indicado para el tratamiento sistémico de la psoriasis moderada a grave, ha mantenido un crecimiento de doble dígito durante el primer trimestre, con un incremento del 11,8% interanual y unas ventas netas totales de 61,6 millones.

La cartera de tratamientos dermatológicos ha seguido en aumento, "reforzando la posición de la compañía como socio de referencia en dermatología médica en Europa".

Por su parte, su principio activo tópico para la psoriasis ha alcanzado 9,3 millones en ventas netas (+20,8% interanual), mientras que su opción terapéutica para queratosis actínica ha registrado 7,4 millones (+7,2% interanual).

Almirall ha continuado avanzando en su pipeline de dermatología médica durante el trimestre, "reforzando su compromiso con la innovación a largo plazo".

Entre los avances destaca el inicio de un ensayo clínico de fase I de un anticuerpo biespecífico anti IL-13/OX40L, en línea con su objetivo de desarrollar activos diferenciales en inmunología.

PROYECTOS

Asimismo, ha anunciado una nueva colaboración con la biotecnológica china Huaota para el codesarrollo de un nuevo anticuerpo monoclonal en dermatología médica, lo que demuestra el enfoque de Almirall por las alianzas estratégicas para seguir reforzando su estrategia de innovación.

"Seguimos avanzando en nuestro liderazgo en dermatología médica, con unos resultados del primer trimestre en línea con las previsiones y el consenso, impulsados por un crecimiento sólido y sostenido de nuestro negocio de dermatología en Europa", ha asegurado el presidente y ceo de Almirall, Carlos Gallardo.