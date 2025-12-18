Almirall, segunda mejor farmacéutica en reputación en dermatología en España, según Merco Salud - ALMIRALL

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica Almirall ha alcanzado la segunda posición en el ranking de compañías farmacéuticas con mejor reputación en dermatología médico-quirúrgica y venereología en España, según la undécima edición del estudio Merco Salud 2025.

La empresa también ha escalado posiciones entre las compañías más innovadoras en dermatología, situándose en cuarta posición, y ha recibido la mención especial a la evolución en esta misma área terapéutica, informa la biofarmacéutica en un comunicado este jueves.

En el ranking general de compañías farmacéuticas con mejor reputación en España, Almirall se ha sitúa en la posición 21 con un total de 5.056 puntos, un puesto más que en 2024.

El General Manager Almirall Spain, Marco Caraglia, ha puesto en valor estos resultados, defendiendo que la distinción "responde al enfoque en la ciencia y la innovación en dermatología" de la compañía.

Ha añadido que es le han impulsado "su investigación, el desarrollo y el acceso a alternativas transformadoras para la vida de las personas, co-creando, además, soluciones que contribuyan a mejorar los resultados de salud".