Alsina pide crear una comisión de seguimiento sobre el informe Cilevics del Consejo de Europa

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Victòria Alsina, ha pedido este jueves la creación de una comisión de seguimiento sobre la aplicación de las recomendaciones del informe avalado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre los presos del 1-O, elaborado por el presidente de la Comisión de Asuntos Legales y Derechos Humanos, Boriss Cilevics.

En respuesta a una interpelación en el pleno del diputado de Junts Josep Rius, la consellera ha llamado a contribuir a visualizar lo que expone el informe, y para ello considera que es "vital" crear dicha comisión como también recomendó el Síndic de Greuges y se ha aprobado en diferentes resoluciones en la cámara.

Según Alsina, el informe que emitió el Consejo de Europa el año pasado sobre esta cuestión ya fue "una de las mayores derrotas políticas del Estado a nivel internacional porque, al día siguiente, se vio obligado a dar unos indultos a los presos del 1-O para limpiar su imagen".

Así, destaca que el Consejo de Europa no se ha olvidado de las recomendaciones que hizo el año pasado y sigue apostando "por un diálogo sincero en vez de la judicialización del conflicto catalán", y ha añadido que es significativo y no habitual que vea la necesidad de hacer un seguimiento del grado de cumplimiento.

"Este informe es contundente. Demuestra que no ha habido voluntad política de negociación y resolución del conflicto. España no ha hecho los deberes. El Gobierno del PSOE y comuns no han cumplido" a la hora de reformar los delitos de sedición y rebelión ni ha retirado las euroórdenes, ha dicho.

Tras destacar que duda que España retire las euroórdenes por el "miedo y nervios" que despierta la figura del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Alsina ha lamentado que tampoco se hayan frenado procesos judiciales contra otros funcionarios y ha advertido de que en el informe también se ha incluido el CatalanGate.

BASES DE LA MESA DE DIÁLOGO

Por ello, considera que "la operación reencuentro no existe" y ha reiterado su petición de que la mesa de diálogo tenga como orden del día las recomendaciones del Consejo de Europa.

"¿Aceptaría el PSOE que fuera la base del dialogo? ¿Cuál es la alternativa? ¿El menosprecio continuo de Catalunya, también con la infrafinanciación crónica en infraestructuras y otros servicios?", ha preguntado.