Alstom realizó compras por valor de 207 millones a empresas en Catalunya, la mitad de toda España

Presentación del Informe de Impacto de Alstom para el ejercicio 2024/2025 - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de trenes Alstom realizó compras en el ejercicio 2024/2025 a las empresas catalanas por un valor de 207 millones de euros, en su mayoría a pequeñas y medianas empresas del territorio, cerca la mitad de lo que Alstom compra en toda España.

Así lo ha explicado el director el director de clientes Catalunya de Alstom, Sergio Boya, este lunes durante la presentación del Informe de Impacto 2024/25 de Alstom, en el que analiza su contribución económica, industrial, social y ambiental en España y, especialmente, en Catalunya.

En concreto, el grupo emplea a alrededor de 1.500 personas en la comunidad catalana, del total de los más de 3.000 trabajadores con los que cuenta en toda España, especialmente concentrados en la fábrica de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), donde lleva a cabo la construcción de algunos de los trenes para las redes catalanas de transporte.

El directivo ha defendido el rol de Alstom como una empresa tractora, ya que "necesita de una red de proveedores para funcionar, que en Catalunya está formada por más de 320 proveedores integrados" en sus procesos, lo que ayuda al crecimiento del resto del tejido productivo, ha indicado.

XAVIER ROCA (GENERALITAT)

Por su parte, el director general de Industria de la Generalitat, Xavier Roca, ha defendido que las inversiones de Altom en Catalunya son una "apuesta clara" de la compañía en el territorio, una relación que no es "ni puntual ni oportunista, sino que es una relación profunda y sostenida".

Ha explicado que "la prosperidad llega gracias a empresas que innovan, invierten, crean empleo de calidad y asumen, en definitiva, un compromiso con el territorio" y ha puesto a Alstom como ejemplo.

La actividad de Alstom en Catalunya se articula a través de la planta en Santa Perpètua de Mogoda, con más de 360.000 metros cuadrados de superficie y que concentra la fabricación de trenes del grupo en España a través de una plantilla de más de un millar de trabajadores.

La instalación concentra todo el proceso de construcción del material rodante que lleva a cabo Alstom, desde el diseño hasta la puesta en marcha de los trenes, entre los que se encuentran algunos trenes del Metro de Barcelona, de Rodalies de Barcelona o de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC).

En total, las exportaciones de Santa Perpètua representan el 15% del total de exportación de materiales de transporte de Catalunya, con una media de exportación de 187 millones de euros anuales en los últimos tres años.

LEOPOLDO MAESTU (ALSTOM)

La digitalización, la sostenibilidad y la formación de la plantilla son los tres grandes desafíos mencionados por el presidente de Alstom España, Leopoldo Maestu, para el futuro, especialmente en un ambiente que "se mueve tan deprisa".

"Ser una empresa tractora significa ser multiplicadora, ser capaces de ayudar a otros a internacionalizarse y generar valor también fuera del territorio en el que operamos", ha resaltado Maestu.

NÚRIA AYMERICH (GOBIERNO)

La comisionada especial para la Competitividad Industrial y de la Pyme del Ministerio de Industria y Turismo, Núria Aymerich, por su parte, ha clausurado el acto poniendo en valor el "compromiso social y esfuerzo" que existe detrás de las empresas como Alstom.

"Había un momento que parecía que la industria no estaba de moda, pero ahora todos hemos entendido que es un motor de creación de empleo y de valor", ha añadido la representante del Gobierno.

El presidente de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre, también ha dicho durante la presentación que Alstom es un referente en la industria catalana mundial, y ha instado a utilizar el caso como "un ejemplo a seguir".