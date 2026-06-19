Las alteraciones neuroinmunitarias podrían ser "clave" en la fibromialgia, según un estudio

Los investigadores - UB

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) señala que las alteraciones neuroinmunitarias en el sistema nervioso central podrían tener un papel "clave" en el desarrollo y la evolución de la fibromialgia, informa en un comunicado este jueves.

Los resultados, publicados en 'Brain, Behavior and Immunity' y basados en una revisión exhaustiva de la investigación reciente en este ámbito, contribuyen a "superar la visión de la fibromialgia como una enfermedad únicamente subjetiva y podrían ayudar a abrir nuevas vías para el diagnóstico y tratamiento de este trastorno".

La investigación ha integrado estudios de neuroimagen y expresión génica, análisis de líquido cefalorraquídeo y estudios celulares, que ha permitido identificar un patrón de alteraciones neuroinmunitarias, es decir, cambios en la forma en que el sistema nervioso y el inmunitario "se comunican y regulan mutuamente".

Entre los mecanismos identificados, destaca una posible activación de las células inmunitarias del cerebro, especialmente la microglia, y también se han descrito cambios en los niveles de citocinas y otras moléculas inmunitarias en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con fibromialgia, así como alteraciones en la expresión de genes relacionados con procesos inflamatorios.

Los investigadores explican que es un patrón de desregulación neuroinmunitaria que "va más allá de una inflamación clásica" y que implicaría tanto mecanismos que favorecen la inflamación como alteraciones en los mecanismos que la regulan.

Según los autores, la identificación de estos mecanismos también contribuye a reforzar la legitimidad médica de la fibromialgia, una condición que "históricamente ha sido cuestionada, mal entendida y cargada de estigma, con un fuerte componente de género".