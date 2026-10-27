Alterado el servicio de FGC por otro desprendimiento en el Gornal de L'Hospitalet (Barcelona)

Archivo - Cartel de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un desprendimiento de balastro en en el túnel de la estación de Gornal en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha vuelto a alterar el servicio de la línea Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

Los equipos de mantenimiento tanto de FGC como Adif están trabajando para resolver la incidencia, mientras que los trenes están circulando con un servicio "adaptado a la situación", con una vía única habilitada en el tramo entre L'Hospitalet y Europa Fira, explican fuentes de FGC a Europa Press.

La incidencia ha ocurrido después de que este lunes se recuperara el servicio habitual de la línea, que se había visto alterado por un primer desprendimiento en el túnel durante la semana pasada.