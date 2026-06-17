Álvarez (Cellnex Iberia) alerta que la IA necesita de una inversión "ingente" en infraestructuras

Archivo- El consejero delegado de Cellnex Iberia, Alfonso Álvarez - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Cellnex Iberia, Alfonso Álvarez, ha destacado la inversión "ingente" que aún es necesaria en infraestructuras --redes, 'data centers' o fibra óptica-- para sostener el uso masivo de la IA.

Lo ha dicho este miércoles en el Foro Económico y Social del Mediterráneo, que se celebra hasta el jueves, donde se ha referido a una inversión pendiente que, en el caso de Europa, ha situado en 420.000 millones en los próximos 10 años

Ha señalado, sin embargo, que si en Europa se quiere garantizar el acceso masivo a la IA, que ha estimado será en 3 años, y sea una IA "soberana y europea", se tienen que tomar decisiones y empezar a invertir ya.

Para ello, se ha referido a la necesidad de considerar las telecomunicaciones como infraestructuras críticas y a un ambiente regulatorio en la Unión Europea que incentive la inversión, reduzca la cantidad de oferta en cada mercado para reducir la presión sobre el precio o permita las fusiones entre compañías.

"En todos los sectores europeos --energía, telecomunicaciones, infraestructuras-- se habla de la necesidad de crear gigantes europeos para que puedan competir con los chinos y con los americanos", ha defendido Álvarez.