Álvarez (UGT) confía en la inocencia de Zapatero y pide respetar los procesos judiciales

Archivo - El secretario general.de UGT, Pepe Álvarez (5i), - David Oller - Europa Press - Archivo

TERRASSA (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que las organizaciones sindicales valorarán sobre el caso 'Plus Ultra' que implica al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando haya más hechos como para hacerlo, si bien ha manifestado su confianza en la inocencia del expresidente y ha pedido respetar el proceso judicial.

"El señor Zapatero tiene derecho a defenderse. Hasta ahora lo que tenemos son informes de la UCO, que no siempre aciertan y que algunas veces tienen conclusiones bastante erróneas", ha afirmado Álvarez en declaraciones a los medios este sábado en Terrassa (Barcelona) antes del 50 aniversario de la Assemblea de Terrassa.

En cuanto a una eventual adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el secretario de UGT ha abogado por acabar la legislatura y así completar "alguno de los gravísimos problemas que tiene este país".

En ese sentido, ha indicado que es importante culminar proyectos como la Ley de Dependencia para que se pueda implementar en las comunidades autónomas: "Tienen que dedicarse a eso y no a bajar los impuestos, como hacen algunas".

Ha reconocido que el contexto actual es "complejo y difícil" y ha afirmado que hay muchos casos judiciales abiertos, no solo del PSOE, ha recordado, sino también al PP: "Vamos a darle tiempo al tiempo y a ver qué es lo que pasa", ha concluido.