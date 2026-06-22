Álvarez (UGT) dice que la "ley es clara" sobre al trabajo al aire libre y que hay que cumplirla

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una rueda de prensa, en la sede de CCOO, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). Durante la rueda, Sordo y Álvarez han presentado la movilización sindical europea que se celebra este jueves, 18 de jun - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

LLEIDA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho que "la ley es clara" respecto al trabajo al aire libre y que, por tanto, lo que hay que hacer es cumplirla, en referencia a los protocolos de trabajo en el campo ante las altas temperaturas.

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a los medios durante la inauguración de la sede del sindicato en Lleida, junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, y la secretaria de UGT-Terres de Lleida, Joana Mor.

Mor ha explicado que desde UGT-Terres de Lleida movilizan a dinamizadores que van a los campos para explicar a los trabajadores sus derechos en cuanto a descanso, hidratación y horas de trabajo: "A ver cómo irá la campaña. Esperamos no tener ningún susto como el año pasado".

Respecto a la nueva sede, Álvarez ha valorado que era necesario para el sindicato en Lleida, donde "las cosas nunca han sido fáciles", tener un local que pueda abrir todas las horas del día y atender a los trabajadores en unos momentos difíciles y complejos.

Asimismo, ha agradecido al Gobierno el proceso de regularización de migrantes: "Nos hace más fuertes y nos ayuda a comportarnos como seres humanos. Y, para Lleida, esto también es muy importante".

Ha destacado que hay temas pendientes tan relevantes como el tema de los pluses del salario mínimo interprofesional, el control horario y la ley de prevención de riesgos laborales: "Tenemos un trabajo por hacer, especialmente en las comarcas de Lleida".

"Hay que pensar que en España estamos hablando de que en torno a dos millones y medio, tres millones de horas extraordinarias, se realizan cada semana y no se pagan", ha añadido.