Álvarez (UGT) remite a la ley de riesgos laborales ante presuntos casos de acoso sexual en el PSOE

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, atiende a los medios durante la inauguración de la planta de ensamblaje de baterías de Seat y Cupra. - David Zorrakino - Europa Press

MARTORELL (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha recordado este viernes que la ley de prevención de riesgos laborales contempla la actuación ante casos de acoso sexual como los presuntamente cometidos por miembros del PSOE.

En este sentido, el representante sindical, que ha asistido a la inauguración de la planta de ensamblaje de baterías de Seat&Cupra en Martorell (Barcelona), ha reclamado este viernes a la CEOE, en respuesta a preguntas de la prensa, que vaya "más allá del rechazo a casi todo", y facilite la aprobación de la normativa, que está pendiente de renovación.

Álvarez ha resaltado que la prevención de este tipo de casos se plantea en la normativa, que contó con una mesa de negociación entre Gobierno, patronal y sindicatos, pero que el Ministerio de Trabajo decidió cerrar a finales de noviembre al no conseguir el apoyo de la patronal.

"Quién quiera situar esta situación sólo en torno al PSOE, tiene derecho, pero nosotros venimos denunciando este tipo de situaciones en las empresas desde hace muchos años", ha reivindicado Álvarez, tras lo que ha asegurado que seguirán ocurriendo si no se hace nada para evitarlo.

El representante sindical también se ha referido a los diferentes casos abiertos de corrupción que afectan al PSOE y ha defendido que "este país necesita que aflore toda (la corrupción) y se fijen todas las responsabilidades necesarias" para acabar con la impunidad.