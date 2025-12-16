Álvaro (ERC) cree que a Sánchez le faltó autocrítica en su balance de mandato de este lunes

El diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal en una imagen de archivo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de ERC en el Congreso, Francesc-Marc Álvaro, ha señalado este martes que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le faltó autocrítica en el balance de las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo durante los últimos seis meses de este lunes: "No deja de ser un poco raro que no se coja el toro por los cuernos".

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press ha señalado que Sánchez "intentó tapar la realidad más desagradable" con acciones que el PSOE ha hecho o hará, pero ha insistido en que desde ERC echaron de menos un poco más de autocrítica sobre los casos de presunta corrupción y acoso sexual de algunos miembros y exmiembros socialistas.

Ha situado tres aspectos como "líneas rojas" del apoyo republicano a la legislatura: que la presunta corrupción no tenga entrada en la estructura del partido, que haya contundencia contra los casos de acoso sexual tras las denuncias internas en las filas socialistas y que se cumplan los acuerdos de legislatura entre formaciones.

Ha tachado de "sentido común" el futuro encuentro entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, y que no debería de extrañar que dos dirigentes se reúnan ante una situación política tan complicada, en sus palabras.

Sobre la proposición de Junts a ERC de hacer un frente común en el Congreso para forzar concesiones del Gobierno a Catalunya, ha celebrado que hayan abandonado "una actitud en la que se prima más la escenografía de la confrontación que no obtener cosas reales" para Catalunya.