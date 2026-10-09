Amancio López (Hotusa) defiende la empresa familiar como motor de desarrollo y cohesión social

Ciclo de conferencias de Hotusa - HOTUSA

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Hotusa, Amancio López, ha defendido la economía productiva y el valor de la empresa familiar como motores de desarrollo y cohesión social, informa la cadena en un comunicado este viernes.

El presidente de la compañía ha participado este jueves en una nueva entrega de '3 minutos con Grupo Hotusa', donde ha analizado la "importancia estratégica" de la economía productiva y el papel determinante que juegan las empresas familiares en la sostenibilidad económica de un país.

Durante su intervención, ha defendido que la generación de riqueza debe ir "indisolublemente ligada al desarrollo social", identificando el empleo como la herramienta más eficaz para lograr una distribución equitativa de los recursos.

López ha contrapuesto el modelo de la economía productiva frente a las dinámicas estrictamente financieras o especulativas, y ha dicho que quienes lideran empresas familiares se consideran, ante todo, empresarios cuya principal ambición "es adquirir y proyectar proyectos con vocación de permanencia en el tiempo", diferenciándose de la figura del mero inversor o financiero.

Estas reflexiones coinciden con la celebración esta misma semana en Madrid del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, un foro donde el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) --organismo al que Grupo Hotusa pertenece-- ha reivindicado la necesidad de recuperar una mirada a largo plazo y de articular un entorno que reduzca la burocracia para impulsar el crecimiento de las compañías.