El AMB amplía la línea de bus X30 de Sant Just Desvern hasta Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

Bus X30 - EVA PAREY - AMB

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ampliará a partir de este miércoles el recorrido de la línea de bus exprés X30, que hasta ahora conectaba Sant Just Desvern con la avenida Diagonal de Barcelona, y ahora llegará hasta la estación de Rodalies de Sant Feliu de Llobregat.

En un comunicado este martes, el AMB ha explicado que la actuación reforzará esta conexión metropolitana, además de mejorar el acceso al transporte público ferroviario, a la vez que incorporarán 20 nuevos autobuses articulados híbridos para que la X30 se preste con ellos, aumentando la capacidad del servicio.

El vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad de AMB, Carlos Cordón, ha afirmado que las líneas exprés de bus han crecido un 16,6% en usuarios los primeros 4 meses del año, lo que "confirma este servicio como una alternativa competitiva al vehículo privado y pone de manifiesto la necesidad de seguir reforzándolas".

El alcalde de Sant Just Desvern, Joan Basagañas, ha apuntado que la ampliación de la X30 es una respuesta a una demanda "real" de los usuarios.

Y la alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat, Lourdes Borrell, ha remarcado que es un proyecto que "valora el trabajo conjunto entre municipios y administraciones para hacer realidad una movilidad más eficiente, sostenible y útil para la ciudadanía".