El AMB aprueba inicialmente el Presupuesto general para 2027 por 2.988 millones, un 3,18% más

Archivo - El vicepresidente ejectuvio del AMB, Antonio Balmón. - AMB - Archivo

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell Metropolità ha aprobado inicialmente este martes el Presupuesto general del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) para 2027 por un importe de 2.988,08 millones de euros (un 3,18% que el año anterior) e incluye las cuentas propias, de sus organismos autónomos, sociedades mercantiles y consorcios.

Es el tercer presupuesto del sector público de Catalunya por volumen económico, por detrás únicamente de los Presupuestos de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de Barcelona y, excluyendo las entidades asociadas, las cuentas se elevan en 1.427,6 millones, informa el AMB en un comunicado.

Las cuentas han salido adelante con los votos favorables de los grupos metropolitanos de PSC-CP, Junts per Catalunya, En Comú Podem, ERC y Vivim Montcada i Reixac; las abstenciones de PP, Compromís i Acord per Torrelles y Junts per Tiana, y el voto en contra de Vox.

El vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, ha destacado que se ha aprobado un presupuesto "realista, avalado técnicamente y políticamente", y ha asegurado que el mandato concluirá habiendo alcanzado los objetivos fijados.

Asimismo, Balmón ha señalado en relación con las demandas de financiación municipal que es el AMB "quien tiene el poder para financiar estos servicios" y que la entidad debe confiar en sus propias fuerzas sin esperar a que otros resuelvan sus problemas.

VIVIENDA, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE

En materia de vivienda, el AMB mantiene las actuaciones de construcción de vivienda asequible mediante el IMPSOL (con unas previsiones de 88,8 millones de euros) y de alquiler protegido a través de la sociedad mixta Habitatge Metròpolis Barcelona, con una inversión prevista de 76 millones.

Por su parte, el Consorcio Metropolitano de la Vivienda gestionará un presupuesto de 4,6 millones de euros destinado a la rehabilitación energética y de accesibilidad.

En la partida de movilidad y transporte público, la aportación económica a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) ha recibido un crédito consignado de 214,7 millones de euros, mientras que los servicios de gestión indirecta del transporte público cuentan con 224,8 millones.

Además, destinará 41,2 millones de euros al transporte de personas con movilidad reducida y a políticas de tarifación social.

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

La partida destinada a la prevención y gestión de residuos alcanzará los 232,1 millones de euros para la gestión de los cuatro ecoparques, plantas de compostaje y proyectos de inversión en el Ecoparc 2 y Viladecans.

Paralelamente, las políticas del ciclo del agua dispondrán de 142,3 millones de euros, y las actuaciones del Plan estratégico de subvenciones e inversiones en espacio público y equipamientos suman 187 millones.

Asimismo, el AMB ha reservado 30,3 millones de euros para el mantenimiento de la infraestructura verde y playas; 27,6 millones para los gastos de urbanización del entorno de las Tres Xemeneies; 34,2 millones para ayudas de comedores escolares y desplazamientos; 7,5 millones para el desarrollo social y empleo; 7 millones para acción climática; 5,6 millones para culminar el Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM); y 2,34 millones para acción internacional.