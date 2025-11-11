El AMB aprueba inicialmente su presupuesto general con 2.896 millones para 2026

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado inicialmente su presupuesto general con 2.896 millones de euros para 2026, con los votos a favor de PSC, Junts, Comuns, ERC y Vivim Montcada i Reixac, y en contra de PP, Compromís i Acord per Torrelles y Junts per Tiana.

Durante el pleno, que se ha celebrado este martes, el vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, ha reivindicado la "política compartida" que representan las nuevas cuentas, con los que se garantizan servicios de calidad, indica un comunicado.

Los presupuestos aprobados priorizarán el gasto en políticas de vivienda, movilidad sostenible, estrategias de descarbonización, cohesión social y la prestación de servicios metropolitanos, así como la ejecución de subvenciones e inversiones del plan 2024-2028.

En concreto, el transporte público será el ámbito que supondrá un mayor gasto con 477,8 millones, seguido por la gestión de servicios como el agua y los residuos, con 418, y las políticas de vivienda, con 150 entre construcción, alquileres sociales y rehabilitación.

Respecto a los ingresos, se ha registrado una reducción debido a la modificación de la regulación del tributo metropolitano, por lo que las cuentas han requerido un "esfuerzo de racionalización y contención del gasto corriente" pero garantizando la prestación de servicios y el cumplimiento de compromisos.