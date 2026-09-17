Aprobada la nueva regulación de estacionamientos en el Ámbito Metropolitano de Barcelona

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión territorial de urbanismo del Ámbito Metropolitano de Barcelona ha aprobado definitivamente este jueves un cambio del planeamiento impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para actualizar la regulación del estacionamiento en la calle y del aparcamiento en los edificios.

La modificación del plan general metropolitano (MPGM) fija reservas de aparcamiento en edificios según la accesibilidad del lugar en transporte público y el uso del edificio o calle donde se sitúen, informa la institución en un comunicado.

Ha añadido que las nuevas viviendas protegidas o el alojamiento dotacional no tendrán que prever un mínimo de plazas de aparcamiento de turismo, pero sí que será obligatorio para los alojamientos turísticos.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmado que la voluntad de la modificación es adaptarse a la realidad y a la diversidad territorial, además de adaptar las reservas de aparcamiento en edificios para "fomentar el uso del transporte público y facilitar la promoción de vivienda asequible".

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, ha asegurado que la modificación "no pretende prohibir el vehículo privado ni limitar el aparcamiento, plantea un cambio de paradigma y adaptar su uso a las necesidades de cada municipio".

Así, la MPGM abarca los municipios de Barcelona, Badalona, Badia del Vallès, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, Ripollet, Sant Adrià del Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana y Viladecans.