El AMB convierte la plaza de la Bòbila en una gran isla verde entre L'Hospitalet y Esplugues

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha transformado la plaza de la Bòbila en una gran isla verde que conecta L'Hospitalet y Esplugues de Llobregat (Barcelona) para convertirla en el nuevo centro neurálgico entre ambos municipios.

El AMB lo ha explicado en un comunicado este sábado, en el que detalla que el proyecto ha "cosido" los límites entre las dos ciudades mediante la mejora del espacio público y la creación de zonas más verdes y accesibles.

La actuación, con una inversión total de 3,1 millones de euros, ha renovado más de 11.700 metros cuadrados de superficie y ha transformado un ámbito que durante los últimos 10 años acogió el mercado provisional de Can Vidalet.

Según el AMB, los principales objetivos han sido mejorar la accesibilidad, reducir el efecto de isla de calor y favorecer la biodiversidad con más vegetación y pavimentos permeables que permitan infiltrar el agua de lluvia.

La nueva plaza está pensada como un refugio climático y un punto de encuentro ciudadano, ha destacado el organismo metropolitano, que ha recordado que la intervención también ayuda a prevenir acumulaciones de agua en caso de lluvias intensas.

UN ESPACIO CENTRAL RENOVADO

La plaza de la Bòbila se ha configurado como un gran eje donde confluyen varios equipamientos de barrio, como el nuevo Mercat de Can Vidalet, la biblioteca municipal, el CAP y el Centre Cultural La Bòbila.

El diseño se estructura en tres niveles conectados por rampas con poca pendiente, con una zona fotovoltaica junto a la biblioteca, un nivel intermedio con áreas de juegos infantiles y vegetación, y un nivel superior que conecta con el centro sanitario.

El proyecto también ha urbanizado un tramo de la avenida de Severo Ochoa, que se ha convertido en una rambla con amplias aceras, nuevo arbolado y espacios para terrazas, mejorando así la conexión entre las dos fachadas y dinamizando la actividad local.