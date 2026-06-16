El AMB destina 1,35 millones a los trabajos para prevenir incendios en bosques metropolitanos

Trabajos para prevenir incendios del AMB - AMB

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha destinado 1,35 millones de euros a los trabajos de prevención de incendios en los bosques metropolitanos con el objetivo de aumentar su resiliencia, reducir el riesgo de fuego y promover la economía verde y circular.

Los trabajos, que se llevarán a cabo en bosques de 22 municipios fuera del ámbito de Collserola, se han iniciado esta semana ejecutando franjas perimetrales en Gavà, Sant Cugat del Vallès y Torrelles de Llobregat (Barcelona), indica el AMB en un comunicado.

Entre las principales intervenciones que se llevarán a cabo en esta edición del Programa metropolitano de actuaciones forestales (PMAF) están los trabajos de mejora silvícola en la colina de Can Miravitges, el merendero de Can Ruti y el torrente de Batzac.

También forman parte de esta convocatoria la construcción de un muro de contención en un camino hacia El Papiol y las limpiezas forestales en fincas públicas, como la de Ca n'Iglésies o la de la calle Priorat de la Palma de Cervelló (Barcelona).

Asimismo, se procederá al desbroce y mejora de varios caminos, la creación y mantenimiento de franjas perimetrales, las actuaciones en parcelas privadas, las obras para la ejecución de hidrantes municipales y el clareo y selección de pinedas.