El AMB empieza a construir un polideportivo en Cerdanyola y un 'hotel de entidades' en Montcada

Este septiembre acabará en Sant Cugat un local para entidades de apoyo a enfermedades neurológicas

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha iniciado la construcción de un nuevo polideportivo en Cerdanyola del Vallès, de unos 8,8 millones de euros, y la de un 'hotel de entidades' en Montcada i Reixac, de 1,2 millones, para albergar a asociaciones de la ciudad.

En un comunicado este miércoles, explica que este septiembre finalizará la rehabilitación de un local en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) para albergar un centro para entidades de apoyo a personas con enfermedades neurológicas.

El local, de 279 metros cuadrados, está en la planta baja de un edificio residencial del centro histórico, antes ocupado por un taller mecánico, y su reforma ha supuesto una inversión de 315.651 euros del AMB y del Ayuntamiento.

CERDANYOLA

Respecto al polideportivo Riu Sec, las obras empezaron el 1 de septiembre y está previsto que se prolonguen 18 meses divididas en tres fases: la primera consiste en el aparcamiento exterior, ya ejecutado; la segunda, que se ha iniciado ahora, en la estructura del pabellón, y la tercera, la piscina cubierta y la zona verde.

El edificio contará con otros espacios como una cafetería, despachos para entidades deportivas y una sala de formación, que se sumarán a tres pistas, que podrán utilizarse de manera simultánea o bien unirse en una grande.

Las gradas tendrán capacidad para 394 personas: 276 asientos serán retráctiles, 112 fijos y 6 serán espacios reservados para personas con movilidad reducida, y también habrá pistas de pádel y 8 vestuarios de grupo situados en la misma cota.

Tanto la iluminación como la ventilación natural de las pistas se conseguirá mediante la propia estructura, ya que la cubierta permite una entrada de luz controlada y suficiente durante el día, y la fachada de policarbonato matizan la radiación solar favoreciendo una temperatura interior constante.

MONTCADA

En Montcada, la rehabilitación de una antigua escuela permitirá la construcción de un espacio dedicado a acoger diversas asociaciones y entidades de la ciudad, obras que también se han iniciado este septiembre y que está previsto que se finalicen en 2026.

Para adaptar el edificio a su nuevo uso, se rehabilitará todo el interior para incorporar varios servicios del ámbito social y de otras entidades municipales, y se trabajará en mejorar su eficiencia energética y su accesibilidad.

Por otro lado, se derribarán las partes de la antigua escuela que actualmente no tienen uso y, a su vez, se realizará una pequeña ampliación y se instalará un ascensor.