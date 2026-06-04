El AMB estrena un nuevo Bicibox de "gran capacidad" en la estación de Renfe del Prat de Llobregat

Interior del nuevo Bicibox - AMB

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha inaugurado este jueves un nuevo aparcamiento Bicibox de "gran capacidad" en la estación de Rodalies del Prat de Llobregat con 61 plazas para bicis y patinetes.

La institución ha presentado el equipamiento en el municipio en un acto con la consejera delegada de Movilidad Sostenible, Elisabet Latorre, y el teniente de alcalde del Prat, Juan Pedro Pérez, informa en un comunicado.

Latorre ha remarcado que el proyecto es una alternativa de movilidad sostenible y saludable y "facilita una metrópolis más conectada", ya que refuerza la intermodalidad entre la bicicleta, los vehículos de movilidad personal y el transporte público.

Ha añadido que, con esta nueva instalación, el Prat de Llobregat se ha convertido en la localidad con más aparcamientos Bicibox de toda la red metropolitana.

Por su parte, Pérez ha destacado que los vehículos se puedan dejar en un lugar seguro y ha anticipado que el nuevo aparcamiento "anime aún más personas a venir en bici hasta la estación".