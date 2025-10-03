El AMB lanza el proyecto 'Impuls Besòs' con 15 millones para regeneración urbana y social

Imagen virtual de las mejoras en la C-31. - AMB

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha puesto en marcha el proyecto 'Impuls Besòs', con una inversión de 15 millones de euros destinados a la regeneración urbana y social en Badalona y Sant Adrià de Besòs.

El Gobierno aporta 6 millones, mientras los otros 9 serán asumidos por el ente metropolitano y los dos ayuntamientos, informa el AMB este viernes en un comunicado.

El plan se enmarca en las estrategias de desarrollo integrado local (Edil) y canaliza fondos Feder 2021-2027, con actuaciones sociales, económicas y ambientales que buscan revertir la situación de vulnerabilidad en el entorno del río Besòs.

Entre las medidas destaca la transformación urbana de la C-31 para integrarla como una avenida metropolitana "más humana, segura e inclusiva", así como crear un laboratorio de innovación urbana e implantar el primer corredor de transporte público gestionado con IA.

El vicepresidente ejecutivo de la AMB, Antonio Balmón, ha afirmado que 'Impuls Besòs' es "el único laboratorio de innovación urbana liderado por una administración metropolitana en España" y que quiere ser un referente de transformación urbana y cohesión social.

TRANSFORMACIÓN POR EJES

El proyecto se articula en tres ejes: el cívico, centrado en la mejora de la C-31 y su entorno; el histórico, que transformará la antigua N-2 con renaturalización y transporte público inteligente; y el azul, que regenerará y naturalizará el paseo fluvial del Besòs con nuevos usos sociales y ambientales.

Las actuaciones se desarrollarán en seis barrios de Badalona y dos de Sant Adrià, con un total de 12 intervenciones para mejorar la calidad de vida, fomentar la sostenibilidad y superar las barreras de infraestructuras que fragmentan el territorio.