El AMB lanza 'TopSec', un proyecto para naturalizar cubiertas de edificios con jardineras sin riego

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentado este lunes el proyecto 'TopSec', una iniciativa piloto para naturalizar las cubiertas de edificios con jardineras sin riego, sustrato kilómetro 0 y elementos valorizados con biocarbón provenientes de residuos orgánicos para sustituir la grava que las cubre y beneficiar al medio ambiente, y contribuir a reducir el efecto de isla de calor.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios este lunes la jefa de Ingeniería Verde y Biodiversidad en el Espacio Público del AMB, Cati Montserrat, junto al técnico de Espacio Público del AMB, Jordi Bardolet, y el ingeniero de edificación y profesor asociado a la Universitat de Lleida (UdL), Julià Coma.

"Hay muchas cubiertas que están hechas con grava, que es una solución constructiva económica y que está muy admitida en nuestro país, pero que en cambio aporta muy pocos beneficios ecosistémicos", ha expresado Montserrat.

CAMBIO DE PARADIGMA

Por ello, ha detallado que el objetivo del proyecto es evitar el uso de este material en las nuevas cubiertas enjardinadas y utilizar una solución que sea "económica, que no comporte mucho mantenimiento, que no tenga gasto de agua y con plantas del territorio que den más biodiversidad y que mejoren las condiciones ecosistémicas de la ciudad".

Ha añadido que incentivan un cambio de paradigma en el que el paisaje de la ciudad y de los jardines "no necesariamente tiene que ser verde todo el año, sino que también puede ser marrón en verano porque las plantas se secan y están acostumbradas a hacerlo y rebrotar en otoño".

"No necesitamos que todos nuestros espacios sean siempre verdes porque comporta un gasto de agua y de mantenimiento muy grande. Podemos intentar ampliar las posibilidades con espacios que se adapten a la estación del clima mediterráneo y que sean más sostenibles en su mantenimiento, produciendo beneficios en el ecosistema", ha subrayado.

BARDOLET Y COMA

Bardolet ha concretado que en la prueba piloto están probando 12 soluciones, entre la que se incluye la más austera, que es la solución de gravas; y la más "sofisticada", que es la cubierta extensiva regada.

Además, están las soluciones 'TopSec', que se dividen en las que no tienen acumulación de agua, otra con pequeña acumulación y una tercera con mucha acumulación para comprobar como las 20 especies de plantas que han seleccionado para el proyecto pueden sobrevivir en diferentes condiciones.

Por su parte, Coma ha explicado que se encargan de monitorizar todo el proceso de implantación para extraer el "balance hídrico para saber cuanta agua consume cada una o la evaporación del sustrato que nos sirve para saber si esa jardinera baja la temperatura del ambiente inmediato".

Ha remarcado que el objetivo del proyecto es ver cual es el "mejor sistema" para que las plantas puedan sobrevivir en el clima mediterráneo sin riego y con las condiciones naturales que hay.

PROYECTO EUROPEO

'TopSec' ha sido seleccionado y financiado por la European Urban Initiative (EUI), el programa de la Unión Europea que impulsa soluciones urbanas innovadoras frente al cambio climático y el aumento de residuos orgánicos.

El AMB lidera y coordina el proyecto en el que colabora la UdL, entre otras instituciones como el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, y que cuenta con un presupuesto de 4,6 millones de euros, de los cuales 3,68 provienen del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Con todo, los resultados de la primera implantación servirán para hacer 4 cubiertas naturalizadas en edificios del AMB que son: un edificio de oficinas de Barcelona Regional en la Zona Franca; la escuela Alexandre Galí de Cornellà de Llobregat; una promoción de vivienda pública del IMPSOL en Viladecans; y la planta de trata de residuos Ecoparc 3 en Sant Adrià de Besòs.