El ámbito metropolitano del río Llobregat recibe 2 millones de visitas anuales, según un estudio

Archivo - Uno de los caminos en el tramo metropolitano del río Llobregat. - AMB - Archivo

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ámbito metropolitano del río Llobregat recibió 2 millones de visitas entre julio del 2024 y junio del 2025, según el estudio de frecuentación del río encargado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) al Institut Metròpoli.

En un comunicado conjunto este viernes, han explicado que la afluencia estimada al río ha disminuido respecto al estudio de 2021-22, pero han enmarcado el descenso en una "normalización de la frecuentación después de los registros excepcionalmente altos del período posterior a la pandemia".

El estudio indica que el 93,7% de los visitantes provienen de los municipios del entorno, además de que la mayoría acceden a él caminando o en bicicleta y que más de la mitad de los usuarios lo visitan al menos 2 veces por semana, un hecho que "constata que el río funciona como infraestructura verde de proximidad".

El AMB ha recalcado que los datos "validan" su apuesta por compatibilizar el uso social y la recuperación ecológica de un espacio que suma 60 kilómetros de caminos.

Ha añadido que la valoración global del espacio es de 7,8 sobre 10 y los aspectos mejor valorados son la proximidad (8,5) y la tranquilidad (8,4), mientras que las principales molestias son las actitudes incívicas, la velocidad excesiva de ciclistas y la presencia de perros sin atar.