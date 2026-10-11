Amenábar recibe el Premio Méliès en Sitges y dice que su próxima película será de misterio

El director Alejandro Amenábar recibe el Premio Méliès - EUROPA PRESS

Proyecta una copia restaurada de 'Tesis' 30 años después de su estreno

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El director Alejandro Amenábar ha recibido este domingo el Premio Méliès Career en reconocimiento a su trayectoria durante el Festival de Sitges, en el que se celebra el 30 aniversario de 'Tesis', y ha explicado que su nueva película será de misterio y que espera que "se den las circunstancias" para poder presentarla en el festival catalán.

El premio, otorgado por la Federación Internacional de Festivales Meliès (MIFF) a aquellos cineastas que han tenido una contribución decisiva al imaginario fantástico, ha recaído en un director que "cambió las reglas del juego" de la ciencia ficción en España y ayudó a renovar e internacionalizar el cine europeo, ha definido la directora de la fundación del Festival de Sitges, Mònica Garcia.

Amenábar, que ha recordado que no ha estrenado ninguna película en el festival pero que con este ya le han dado dos premios en él, ha agradecido el premio al festival, que ha considerado que "nace de la pasión y del entusiasmo" por el género fantástico y de terror.

"Os digo con mucho entusiasmo también que mi próximo proyecto, que me cuesta calificar si es terror psicológico o suspense, es una película de misterio y ojalá se den las circunstancias para que pueda presentarla en este festival tan maravilloso que tenéis", ha añadido.

El MIFF ha anunciado que el Premio Méliès a mejor largometraje europeo ha sido para 'Feels like home', del húngaro Gábor Holtai, y que el de mejor cortometraje ha reconocido a 'La anciana y la eternidad', de Marc Martínez Jordán.

'TESIS'

Tras la entrega de los Premios Méliès, Amenábar, junto al actor Eduardo Noriega, han presentado una copia restaurada de 'Tesis', en 4K y que recupera el sonido original de la cinta que cumple este año su 30 aniversario.

Noriega ha asegurado que ha habido un "trabajo arqueológico" de Amenábar con Gabriel Gutiérrez, y ha celebrado que se celebren los 30 años de la película en el Festival de Sitges.

Amenábar ha afirmado que no es partidario de retocar las películas pero que hace un año detectó que la copia del sonido no responde con la mezcla original de 1996: "Hemos vuelto a la esencia del sonido original y lo hemos abierto a los nuevos formatos".

El director ha dicho que se rodó a 25 imágenes por segundo, con lo que discurría un 4% más lento, y ahora se ha recuperado: "La película dura ahora 5 minutos menos pero está a la velocidad original a la que la interpretaron Ana Torrent, Eduardo Noriega y Fele Martínez".

Ha subrayado que "no hay nada más maravilloso" que tener a más de 1.000 personas en una proyección en sala, y ha agradecido la pasión y entusiasmo a los espectadores.