AMIC y Cecot reivindican en una reunión la proximidad para "entender" la realidad de Catalunya

El presidente de la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), Ramon Torrents, y el de patronal Cecot, Xavier Panés - CECOT

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), Ramon Torrents, y el de patronal Cecot, Xavier Panés, se han reunido con la voluntad de reivindicar la proximidad para "entender y explicar" la realidad de Catalunya y de fortalecer la relación institucional entre ambas organizaciones, formalizada en 2017.

El encuentro ha permitido compartir los retos actuales de ambas organizaciones y reforzar los vínculos entre el mundo empresarial y el sector de los medios de comunicación, informa AMIC en un comunicado este jueves.

Apuntan que la reunión ha servido para establecer un primer contacto con la nueva presidencia de AMIC, compartir puntos de vista sobre los respectivos ámbitos de actuación, defender los intereses empresariales y dar continuidad a los vínculos entre ambas entidades.