Amics de La Rambla y Elisava estrenan una muestra sobre 11 souvenirs vinculados a Barcelona

Muestra sobre souvenirs - AMICS DE LA RAMBLA / ELISAVA

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amics de La Rambla y Elisava han inaugurado este martes por la mañana una exposición en los bajos del Mirador de Colom de Barcelona, donde hasta el 2 de julio se podrá visitar gratuitamente una muestra que recoge 11 piezas que alumnos del Grado de Diseño e Innovación han creado como objetos de recuerdo vinculados a La Rambla y a la capital catalana.

Según informa la asociación en un comunicado, la muestra busca reflexionar sobre el propio objeto de recuerdo, ese que puede representar a la ciudad.

Los objetos expuestos sirven como pequeños recuerdos que buscan reflexionar sobre la esencia y cultura local de Catalunya y Barcelona, y en particular a La Rambla, cuyos proyectos también pretenden acercar, compartir y comunicar el valor de la figura del artesano como elemento clave entre el diseño y la industria.