Amics de la Rambla ofrece nuevas rutas gratis para "(re)descubrir" el paseo barcelonés este verano

Archivo - Varias personas pasean por Las Ramblas, a 30 de junio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amics de la Rambla ha lanzado 10 nuevas rutas gratuitas para "(re)descubrir" el emblemático paseo barcelonés entre el 18 de junio y el 14 de julio, después de haber agotado todas las plazas de las anteriores ediciones del programa.

En total, la nueva edición cuenta con 20 rutas, para las que hace falta inscribirse previamente en la web de la entidad a partir de este lunes, que permitirán a vecinos y visitantes "ramblear" y descubrir cosas nuevas sobre la Rambla, explican en un comunicado.

También estarán disponibles las 6 rutas online que se lanzaron en diciembre de 2025 para realizar de forma autónoma con ayuda de un teléfono móvil, que proponen un paseo-juego con preguntas para hacer individualmente o en grupo.