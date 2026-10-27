Barcelona pide que la futura estación de la Sagrera lleve el nombre de Pasqual Maragall

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BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha propuesto al Gobierno bautizar a la futura estación de la Sagrera con el nombre del exalcalde de la ciudad y expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall.

Lo ha anunciado este martes el alcalde, Jaume Collboni, en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, donde ha afirmado que el objetivo es homenajear al "primer alcalde que soñó con esta entrada norte que miraba a Europa".

Ha reivindicado que dedicarle la estación es una "forma muy potente, muy sentida, de reconocerle al alcalde Maragall su visión histórica y de que los sueños en la ciudad de Barcelona más pronto que tarde se hacen realidad".

"(Maragall) era muy consciente de que el futuro del transporte público era el ferroviario", ha afirmado el alcalde, que ha asegurado que la Sagrera será una estación de estaciones, que prevé que entre en funcionamiento en 2032 tras haber entrado en su recta final.

En concreto, el consorcio dedicado a la construcción del enclave ya trabaja en la revisión de la modificación del Plan General Metroolitano (PGM) para llevarlo a aprobación este diciembre, con la reparcelación de Prim y la Mercedes ya aprobadas.

DISTURBIOS

Al preguntársele por si le preocupa que los disturbios del sábado en Barcelona se repitan próximamente, ha afirmado que desde el gobierno municipal confían en el trabajo de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana y ha hecho un "llamamiento a la normalidad".

En este sentido, ha pedido a la ciudadanía que celebre Halloween y la Castanyada "como estaba previsto", yendo a comprar al centro de la ciudad y disfrazándose, y que cuando haya avisos y recomendaciones de la policía se les haga caso para primar la seguridad.