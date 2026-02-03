Ampliadas las funciones de la Comissió Interdepartamental d'Habitatge

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la ampliación de las funciones y los objetivos de la Comissió Interdepartamental d'Habitatge para que estructure el grupo de trabajo en dos ámbitos: la promoción de vivienda asequible en los solares de la reserva y el impulsado de los sectores de planeamiento prioritarios.

En un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes, el Govern ha explicado que ha añadido la función de estudiar, evaluar y proponer las modificaciones normativas pertinentes y otras actuaciones necesarias para agilizar la tramitación urbanística y ambiental.

El objetivo es incrementar el parque de vivienda asequible con especial atención al alquiler, mediante la coordinación entre administraciones públicas y la colaboración con el sector privado.