Amtu, ATM y Govern lanzan la T-social para unificar los títulos de transporte bonificados

Imagen de los diferentes ayuntamientos y administraciones adheridas a la T-social - GOVERN

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (Amtu) ha presentado este miércoles la nueva T-social, una tarjeta de transporte creada junto a la ATM de Barcelona y el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica que permitirá unificar todos los títulos de transporte bonificados en el área de Barcelona.

La T-social establece un "marco común e interoperable" con el sistema de transporte público integrado, ha explicado el Govern este miércoles en un comunicado, lo que permitirá que los títulos reducidos que benefician, entre otros, a la tercera edad o personas en situación de paro, se integren en el ecosistema de la T-movilidad, siempre respetando en el proceso la autonomía municipal.

La entrada en vigor se iniciará en 21 municipios del área de Barcelona en una primera fase, con la previsión de que la distribución de las primeras tarjetas se lleve a cabo en el último trimestre de 2026 y de que el sistema esté "plenamente implantado" en el primer trimestre de 2027.

El lanzamiento de la tarjeta física también supone un "salto tecnológico", ya que unifica la tecnología de tarifas de los municipios con la tecnología sin contacto y permite así la eliminación del sistema magnético de esta gama de billetes.

Según el Govern, la T-social también permitirá a los ayuntamientos disponer de datos en tiempo real de la demanda de los viajeros, y ajustar así mejor las líneas y horarios de los buses urbanos, así como simplificar trámites administrativos como la renovación de los títulos.