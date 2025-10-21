Anagrama publica la adaptación a novela gráfica de 'Calle Este-Oeste' de Philippe Sands

Se incluye en su colección Intervenciones

La editorial Anagrama ha publicado la adaptación en formato de novela gráfica de la novela 'Calle Este-Oeste', de Philippe Sands, que entrelaza la memoria personal con el pulso de la historia del siglo XX.

La adaptación a la novela gráfica llega ocho años después de la publicación del libro original, de la mano del guionista Jean-Christophe Camus y el ilustrador Christophe Picaud, con traducción al español de Francisco J.Ramos Mena, informa la editorial en un comunicado.

La novela entrelaza memoria personal e historia del siglo XX a través de cuatro personajes: el propio autor y su historia familiar, el alto funcionario nazi Hans Frank y los juristas judíos Hersch Lauterpacht y Rafael Lemkin.

Sands reconstruye el origen y la carga humana detrás de dos conceptos que marcaron un antes y un después en el derecho internacional: crímenes contra la humanidad y genocidio.

La obra se sitúa en el cruce de un momento histórico como fueron los juicios de Nürenberg, y la editorial ha asegurado que la obra pretende acercar el relato a nuevos lectores y recordar la importancia de "conocer, nombrar y defender los derechos humanos y plantear cuestiones que tienen que ver con la memoria y la identidad individual y colectiva".

CUESTIONES "MUY RELEVANTES"

Philippe Sands ha asegurado que quienes hayan leído el libro saben que el libro también aborda un tema de como estas cuatro vidas entrelazadas influyeron, directa e indirectamente, en su trayectoria.

Ha considerado que abordan cuestiones fundamentales sobre la identidad "muy relevantes en este momento en Estados Unidos y Europa: ¿Quién soy? ¿Cómo quiero que me defina la ley, como individuos o como miembro de uno o más grupos? ¿Cómo quiero que la ley me proteja, como individuos o como miembro de un grupo?".

La novela gráfica forma parte de la colección 'Intervenciones' de Anagrama, que nace con la voluntad de ofrecer nuevas interpretaciones de las obras del catálogo del sello, y que se inició con 'El año que nevó en Valencia' de Rafael Chirbes, intervenido por Paula Bonet.