La ANC celebra el aval del TJUE a la amnistía y exige que se aplique "inmediatamente"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicta sentencia sobre la Ley de Amnistía, a 16 de julio de 2026, en Luxemburgo (Luxemburgo). La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) " - Julien Warnand / Belga / Europa Press

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ANC ha celebrado este jueves el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía, y ha exigido al Tribunal Supremo (TS), al Tribunal Constitucional (TC), al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia Nacional (AN) que la apliquen "inmediatamente".

En un comunicado, la entidad independentista ha pedido que se aplique la doctrina del TJUE "sin nuevas interpretaciones restrictivas ni dilaciones indebidas", y que restablezcan con al máxima celeridad los derechos de todos aquellos que puedan acogerse a la norma.

"La interpretación fijada por el TJUE es vinculante y debe ser aplicada por todos los órganos judiciales y contables españoles afectados", y ha avisado de que el fallo por sí solo no resuelve el conflicto político existente entre Catalunya y el resto de España.

Ha afirmado que la aplicación de la amnistía no implica "en ningún caso un reconocimiento de culpabilidad" y que respeta a las personas que han rechazado por coherencia política considerar la amnistía como una solución suficiente o justa.

Considera "políticamente agotado" el primer ciclo del 'procés' iniciado en 2011, y ha llamado a abrir una nueva etapa con una estrategia renovada, liderazgos que recuperen la confianza y una propuesta que amplíe la mayoría social favorable a una independencia de Catalunya.