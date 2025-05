Andreu Mas-Colell, premio Alexandre Pedrós por su trayectoria académica y pública

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de la Generalitat y catedrático de economía, Andreu Mas-Colell, ha recibido este martes el premio Alexandre Pedrós de la entidad Amics del País por su "trayectoria académica e institucional en el ámbito de la economía y las políticas públicas".

En un comunicado, la organización ha detallado el jurado ha tomado la decisión "por unanimidad" y que es la primera vez que se distingue a una persona, ya que hasta el momento solo se premiaban trabajos.

El acto ha estado presidido por la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, así como por el presidente de la entidad organizadora, Miquel Roca i Junyent.

Romero ha asegurado que siente una gran admiración por Mas-Colell, y Roca i Junyent ha celebrado la labor del exconseller: "Una trayectoria de retorno social desde el mundo de la economía y las políticas públicas de la que nos hemos beneficiado todos".

Por su parte, el premiado ha recordado que "la economía no es un juego de suma cero" y ha abogado por la cooperación y la colaboración público-privada.

TRABAJO PREMIADO

Este galardón se otorga desde hace una década en memoria del profesor Alexandre Pedrós, un "destacado economista y catedrático" de economía aplicada y miembro activo de Amics del País.

En esta edición, también se ha premiado el trabajo 'The Intrinsic Value of the Information Contained in Medicine Leaflets', de los autores José María Abellán, Jorge Eduardo Martínez, Fernando Ignacio Sánchez y Jorge Luis Gómez.