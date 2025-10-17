Andy y Bárbara Muschietti sobre 'It': "Es increíblemente vigente. Es la utilización del miedo'

El director Andy Muschietti y la productora Bárbara Muschietti posan durante el photocall de la serie ‘It: bienvenidos a Derry' en el Festival de Sitges, a 17 de octubre de 2025, en Sitges, Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press

Dicen que les "marcó" la serie 'Historias para no dormir' de Ibáñez Serrador

SITGES (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El director Andy Muschietti y la productora Bárbara Muschietti han presentado en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya un avance de la serie 'It: Bienvenidos a Derry', precuela del universo de la novela de Stephen King, y los hermanos han asegurado: "Es un libro increíblemente vigente. Es la utilización del miedo".

En un encuentro de Sitges Industry en el festival, Bárbara Muschietti ha asegurado que cuando Stephen King escribió la novela, publicada en 1986, fue "profético", a lo que Andy Muschietti ha añadido que el uso del miedo es ahora más relevante que hace casi 40 años.

La productora ha afirmado que cuando estrenaron en 2017 la primera parte de la película 'It' ya habló de la utilización del miedo, pero que la situación era "un juego de niños con la de ahora".

La serie 'It: Bienvenidos a Derry', que estrenará la primera temporada en HBO el 27 de octubre, explica los orígenes del universo de 'It' y del payaso Pennywise, y el director Andy Muschietti ha afirmado que se trata de "una exploración dentro de los grandes misterios del libro, que es gigantesco, monstruoso, lleno de enigmas y premisas crípticas" y que vuelve a contar con Bill Skarsgard.

"ROMPECABEZAS SIN TERMINAR"

El director ha dicho que la novela de Stephen King "es un rompecabezas sin terminar", y ha subrayado que la serie parte del universo de la novela, pero el arco va tomando un camino inesperado para los lectores del libro.

Andy Muschietti ha afirmado que el pueblo de Derry es un gran protagonista en esta serie: "Derry es 'It' e 'It' es Derry'", y ha subrayado que en la serie hay mucha más invención que en la película porque han creado historias alrededor de los eventos crípticos de la novela.

El director ha dicho que no sintió presión "más allá de la propia" tras el éxito de la primera parte de 'It' para afrontar la segunda --que estrenó en 2019--, y ha señalado que la recaudación de la película es un indicador de si una película ha gustado.

KING, "COMO UN FAN"

Bárbara Muschietti ha asegurado que están en continuo contacto con Stephen King, que aborda la lectura de los episodios y el visionado de los capítulos, y ha señalado que se acerca más "como un fan, que como un crítico tratando de ceñirse a su obra", queriendo que le sorprendan.

Preguntada sobre como iniciarse en el mundo del cine y la producción, Bárbara Muschietti ha dicho que el miedo "no sirve para nada, solo para paralizar", y ha recomendado centrarse en una idea en particular con un cortometraje de poca dirección, recordando que el de 'Mamá' de los Muschietti duraba 3 minutos.

En esa misma línea ha ido Andy Muschietti, quien ha asegurado que la industria "cuando ve una idea brillante, quiere invertir", y ha afirmado que un director tiene que ir probando y probando para refinar su estilo.

Los dos hermanos han asegurado que les dio miedo la historia del muñeco 'Freddy' en la serie 'Historias para no dormir', de Narciso Ibáñez Serrador: "Teníamos 6 y 7 años y eso nos marcó", ha dicho el director.