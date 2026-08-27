La Anella Olímpica de Barcelona vuelve a iluminar el 'Bosc d'Aiko' 30 años después de los JJ.OO.

Imagen del 'Bosc d'Aiko' en la Anella Olímpica de Barcelona - BSM

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Anella Olímpica de Barcelona ha vuelto a iluminar la escultura 'Canvi', creada por el artista japonés Aiko Miyawaki por los Juegos Olímpicos de 1992 y conocida popularmente como el 'Bosc d'Aiko', más de 30 años después de su inauguración.

La recuperación de la luz sido posible gracias a la renovación del cuadro eléctrico y la sustitución de las luminarias existentes por tecnología LED, mejorando así el paisaje nocturno y la visibilidad del recinto, indica BSM en un comunicado este jueves.

La reforma coincide con el inicio de los últimos meses del año para el Estadi Olímpic Lluís Companys, el Palau Sant Jordi y el Sant Jordi Club, que cuentan con una programación protagonizada tanto por artistas internacionales como locales.

RECTA FINAL DE 2026

La recta final dará comiendo con el concierto de The Weeknd el 1 de septiembre en el Estadi Olímpic, seguirá en octubre con Placebo, The Strokes, Simple Plan, Niall Horan y Jungle, entre otros, y en noviembre con Bryan Adams y Pitbull.

La programación también reserva un espacio destacado para el talento local, encabezado por los 4 conciertos de Aitana en el Palau Sant Jordi en septiembre y los 4 de Oques Grasses, que serán su despedida de los escenarios, en el Estadi Olímpic en octubre.

Estos meses también llegarán a la Anella Olímpica nombres destacados del panorama nacional como La Oreja de Van Gogh, Dani Martín, Vetusta Morla, La Fúmiga, John Pollón y Carolina Durante, así como talentos latinos como Trueno o Morat.

A la música en vivo, la Anella seguirá reforzando su carácter polivalente acogiendo grandes eventos deportivos, como la tercera edición de Premier Padel, que se celebrará del 10 al 13 de diciembre en el Palau Sant Jordi.