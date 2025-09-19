Ángela Jordana gana el 'Premio A Profesional Autónoma' de CaixaBank en Barcelona

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La barcelonesa Ángela Jordana Gómez ha sido reconocida como la ganadora de la quinta edición del 'Premio A Profesional Autónoma de CaixaBank en Barcelona por su proyecto WHI-Institute.

Estos galardones tienen el propósito de poner en valor la excelencia profesional de las trabajadoras por cuenta propia en España "reconociendo a la vez la aportación de este colectivo a la sociedad y economía española", informa la entidad este viernes en un comunicado.

Jordana es "una destacada profesional, reconocida en el ámbito de la salud mental y la tecnología profunda": licenciada en Farmacia, actualmente es candidata a Doctora en Intervenciones de Salud Mental para adolescentes por la Universitat de Girona.

Ha completado un Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en IESE y un MBA en ESADE, además de formarse en Programación Neurolingüística (PNL), y acredita una amplia participación en congresos y seminarios, lo que refuerza su perfil académico.

WHI-Institute es un "proyecto pionero" en el enfoque científico y aplicación práctica de la salutogénesis, comprometida con la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras en salud mental mediante tecnología avanzada y gamificación.

"TALENTO"

La directora territorial de CaixaBank en Barcelona, Maria Alsina, ha destacado que CaixaBank, pone en valor "el talento, el esfuerzo y la capacidad de liderazgo de las profesionales autónomas que, con sus proyectos, impulsan el crecimiento económico, la innovación y la creación de empleo".

Por su parte, Ángela Jordana ha expresado que recibir este premio es "una gran alegría, pero también un reconocimiento profundo" de que el camino es necesario y auténtico, en sus palabras.