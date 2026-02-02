Anna Andreu y Nil Ciuró reinterpretan a Henry Purcell en L'Auditori con 'Dido & Aeneas'

Fàbregas, Andreu y Ciuró. - L'AUDITORI

L'Auditori de Barcelona acogerá, el 7 y 8 de febrero, 'Dido & Aeneas', el proyecto escénico de los creadores y compositores Anna Andreu y Nil Ciuró en el que reinterpretan "a través de dos creaciones independientes pero conectadas" el mito de Dido y Eneas, popularizado por la ópera de Henry Purcell.

El proyecto se despliega como un "viaje sonoro en dos actos", en el que el público se mueve de la Sala 2 de L'Auditori (Oriol Martorell) a la Sala 3 (Tete Montoliu), con diseño e iluminación de escena de Andreu Fàbregas, informa la institución en un comunicado de este lunes.

El director de L'Auditori, Víctor Medem, ha destacado que el atractivo de las propuestas es "que invitan al público a vivir la experiencia escénica desde el desplazamiento y la descubierta de nuevas espacios".

POP-FOLK "ÍNTIMO Y EMOCIONAL"

La propuesta de Anna Andreu, 'El tro del senyal', reinterpreta el mito "desde un pop-folk íntimo y emocional", con voz y guitarra acompañadas de violín, violonchelo, contrabajo, sintetizadores y voces.

La cantautora ha explicado que ha trabajado a partir del libreto original, pero trasladándolo a su propio lenguaje creativo: "He reinterpretado el texto apoyándome en la fauna y flora de la actual Túnez, en referencias barrocas y mi propio imaginario".

SINTETIZADORES Y PIANO DE COLA

Por su parte, Nil Ciuró presenta una locura "radicalmente distinta" del mito, con un paisaje sonoro que combina sintetizadores, electrónica y piano de cola, y con la soprano Montserrat Seró.

Ciuró ha asegurado que lo "más arriesgado" ha sido introducir una soprano en un lenguaje que, hasta ahora, ha sido principalmente instrumental.

CICLO ESCENES

La jefa de Programación y Producción Artística de L'Auditori, Verònica Rodríguez, ha explicado que la propuesta se inscribe dentro del ciclo Escenes, que esta temporada articula producciones propias de L'Auditori con "la música antigua como fuente de inspiración".

"Las producciones de Escenes de esta temporada parten de la música antigua, pero con la voluntad de situar los artistas en otras órbitas creativas y ver como, a partir de un mismo encargo, pueden emerger propuestas muy diferentes, con identidad y universo propios", ha añadido.