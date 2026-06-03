La antelación media de reserva es de casi 5 meses entre los viajeros españoles, según Atrápalo

Imagen del vídeo promocional de la campaña 'El verano empieza cuando lo reservas' de Atrápalo - ATRÁPALO

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los viajeros españoles reservan sus vacaciones de verano con una antelación media de 144,9 días, casi 5 meses, según datos de la compañía de viajes y experiencia de viajes española Atrápalo.

Según explica en un comunicado, el 68,6% de las reservas para destinos de costa se realizan con 145 días de antelación, y lugares como Alcocéber (Castellón), Mazagón e Islantilla (Huelva) superan la media con hasta 164, 161 y 156 días, respectivamente.

El director de Producto y Operaciones de Atrápalo, Roberto Ramos, ha afirmado que los datos de 2026 confirman "la importancia de la planificación" entre los viajeros españoles, especialmente en lo que se refiere a destinos de costa.

En el caso de los viajes internacionales, las reservas en los destinos europeos de costa se sitúan en una media de 152 días de antelación, mientras que en los destinos urbanos europeos la media es de 143 días.

EL VERANO EMPIEZA CUANDO LO RESERVAS

A raíz de estos datos, Atrápalo ha lanzado la campaña 'El verano empieza cuando lo reservas', con presencia en Amazon prime, YouTube y redes sociales, con el objetivo de destacar esta característica de los viajeros españoles.

"La planificación es el nuevo lujo vacacional: los datos revelan que lo viajeros más anticipados ahorran y viajan mejor y por eso lo hemos convertido en el eje de nuestra campaña", explica Ramos.