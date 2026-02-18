La antelación en las reservas de viajes crece un 1,5% por el aumento de los precios, según Atrápalo

Archivo - Viajeros en la T1 del Aeropuerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El incremento de los costes de los viajes al extranjero han impulsado la antelación de las reservas por parte de los viajeros, que ha crecido un 1,5% respecto al año anterior, y una tendencia que va en aumento, ha explicado este miércoles Atrápalo en un comunicado.

El director de Producto y Operaciones de la plataforma de ocio y viajes online , Roberto Ramos, afirma que los usuarios han optado por reservar sus vacaciones de verano con previsión "para disfrutar así de las ofertas iniciales y optimizar su presupuesto", como una estrategia de ahorro ante la subida generalizada de precios fuera de España.

Según los mismos datos compartidos por Atrápalo, casi un 25% de las reservas de viajes para los meses de julio ya están cerradas, cinco meses antes, con los destinos de costa e Islas Balearres suponiendo un 71,34% del total, destacando Tarragona, Almería o Huelva.

Respecto al incremento de los precios, el alza es de un 23,85% para los viajes por Europa, mientras que los viajes de larga distancia han experimentado un incremento del coste del 56,76%, afirma la plataforma.

Pese a este aumento del coste, las cifras de Atrápalo señalan que la estancia en estos destinos ha aumentado en un 13,6% para los viajes a Europa, hasta los 3,53 días de media, y un 27,13% en los viajes al extranjero, con 4,92 días de media.